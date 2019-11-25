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Серия Гран-при по фигурному катанию

Багаж российских фигуристов будет доставлен из Токио за один-два дня

Российские фигуристы вернулись из Японии с этапа Гран-при без коньков и костюмов

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Багаж фигуристов сборной России, принимавших участие в этапе Гран-при в Японии, будет доставлен в Москву из Токио в течение одного-двух дней. Об этом фигуристам и другим пассажирам рейса сообщил представитель авиакомпании Japan Airlines, передает корреспондент ТАСС из аэропорта Домодедово.

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Этап Гран-при в Японии завершился в субботу. Российские фигуристы летели в понедельник из Саппоро с пересадкой в Токио. Авиакомпания Japan Airlines, осуществлявшая перелет, не успела доставить багаж пассажиров, в котором, в частности, были спортивные костюмы и коньки фигуристов, на пересадочный рейс до Москвы.

С 5 по 8 декабря в итальянском Турине пройдет финал серии Гран-при. На этом турнире выступят несколько фигуристов из тех, кто участвовал в японском этапе, - одиночницы Алина Загитова и Алена Косторная, Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, а также спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Теги
Серия Гран-при по фигурному катанию
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