Тренер "Байера" Бос назвал ФК "Локомотив" качественной командой с хорошим подбором игроков

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Главный тренер немецкого "Байера" Петер Бос считает, что российский "Локомотив" является качественной командой с хорошим подбором футболистов. Об этом Бос заявил на предматчевой пресс-конференции.

"Байер" сыграет в гостях с "Локомотивом" в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов во вторник, начало - 20:55 мск. Матч первого тура между командами завершился победой железнодорожников со счетом 2:1.

"Локомотив" - это качественная команда, у них хороший подбор игроков. Они нас обыграли в первом круге, лишние комментарии тут излишни. Они провели два качественных матча с "Ювентусом" (в которых красно-зеленые уступили с одинаковым счетом 1:2 - прим. ТАСС), и им чуть-чуть не повезло набрать очки в этих встречах", - заявил Бос, отметив высокий уровень игры полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука.

Ожиданиями от матча с железнодорожниками поделился защитник "Байера" Джонатан Та. "Каждая игра в Лиге чемпионов является чем-то особенным, нам нужно подойти к матчу с "Атлетико" в хорошем настроении, что и мы постараемся сделать, добившись завтра победы. Повлияет ли завтрашняя морозная погода на нашу игру? Да, мы в таких условиях обычно не играем, но мы будем больше двигаться, так что точно не замерзнем", - прокомментировал защитник.

"Байер" занимает четвертое место в группе D, имея в активе три очка после четырех матчей, "Локомотив" с таким же количеством баллов идет строчкой выше. Лидирует итальянский "Ювентус" (10 очков), вторым идет испанский "Атлетико" (7).