Вяльбе прокомментирует Кубок мира по лыжным гонкам на Первом канале

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментирует этапы Кубка мира в эфире Первого канала. Об этом ТАСС сообщили в дирекции общественных связей канала.

Первый канал в прямом эфире покажет мужскую эстафету второго этапа Кубка мира в норвежском Лиллехаммере, начало трансляции - 8 декабря в 13:35 мск.

"Первый канал открывает серию регулярных трансляций с этапов Кубка мира по лыжным гонкам. Зрители увидят самые яркие гонки сезона, важнейшие старты с участием российских спортсменов - спринты, эстафеты, масс-старты и т. д. А в роли эксперта, который будет комментировать этот вид спорта в эфире Первого канала, выступит знаменитая лыжница, многократная чемпионка мира и Олимпийских игр Елена Вяльбе", - говорится в сообщении.

Первый этап Кубка мира пройдет в финской Руке с 29 ноября по 1 декабря. Завершится сезон в канадском Кэнморе (20-22 марта 2020 года).

Также Первый канал 7 декабря (23:50 мск) в прямом эфире покажет бой между чемпионом по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO) в тяжелом весе мексиканцем Энди Руисом и бывшим чемпионом мира британцем Энтони Джошуа.