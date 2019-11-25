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Футбол в России

Компания из "Группы Агроком" обжалует отказ в иске на 135 млн рублей к ФК "Ростов"

Ранее президент "Ростова" сообщал, что клуб рассчитался со всеми задолженностями по зарплате, премиями и бонусами прошлых лет

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноября. /ТАСС/. Входящая в "Группу Агроком" Ивана Саввиди компания "Агроком Холдинг" намерена обжаловать решение суда об отказе в иске компании к футбольному клубу "Ростов". Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе "Группы Агроком".

Ранее ООО "Агроком Холдинг" обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с исковым заявлением к акционерному обществу "Футбольный клуб "Ростов" с требованием о взыскании задолженности по договору займа в размере 64 млн рублей, почти 18 млн рублей процентов за пользование займом, а также порядка 52 млн рублей неустойки, однако суд в данном иске отказал.

"Группа Агроком" глубоко возмущена действиями клуба, использующего сегодня любые средства для невозврата средств, и считает эти действия оскорбительными. Мы не согласны с принятым судебным решением и считаем его незаконным и необоснованным. ООО "Агроком холдинг", входящее в Группу готовит апелляционную жалобу и полагает, что имеются все основания для отмены состоявшегося решения судом вышестоящей инстанции и восстановления нарушенных прав истца", - говорится в сообщении.

Как напомнили в пресс-службе, с 2015 по 2017 год клубу было выделено в общей сложности более 760 млн рублей в качестве спонсорской и благотворительной помощи. Кроме того, администрация клуба и правительство Ростовской области обратилась к Группе с просьбой о выделении краткосрочного возвратного займа на сумму 64,7 млн рублей, договор о котором был оформлен в сентябре 2016 года.

"Компании "Группы Агроком" - коммерческие предприятия, работающие в правовом поле, поэтому логика закрытия ранее предоставленного займа нам представляется очевидной. Но поскольку мы в полной мере осознаем социальную значимость клуба как крупнейшего регионального спортивного проекта и высоко оцениваем его успехи на футбольных полях, нами был предложен вариант погашения задолженности - клуб возвращает долг за счет части средств, предоставленных нами в виде очередной спонсорской помощи, в два раза превышающей размер долга", - подчеркнули в компании, отметив, что соответствующая договоренность была достигнута в начале 2019 года.

Как отметили в пресс-службе, в феврале был заключен спонсорский контракт между ФК "Ростов" и ООО "РКЗ-Тавр", входящим в Группу, на сумму 156 млн рублей, руководство клуба, по данным "Агрокома", согласилось с данным предложением, однако позже, получив средства, клуб отказался возвращать ранее взятый кредит, который к моменту обращения в суд возрос до 153,9 млн рублей (соответствующее ходатайство об увеличении размера исковых требований было заявлено представителем истца в ходе судебного заседания - прим. ТАСС).

Позиция клуба

Ранее президент "Ростова" Арташес Арутюнянц заявил, что клуб рассчитался со всеми задолженностями по зарплате, премиями и бонусами прошлых лет и погасил большой объем кредиторской задолженности. При этом Арутюнянц заметил, что всплывают старые и новые долги, большую часть из которых клуб не признает и готов решать эти вопросы в судебном порядке. Президент "Ростова" отметил, что клуб планомерно закрывает старые долги в ущерб текущей операционной деятельности.

Теги
Российский футболРостовская область
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