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НХЛ

Форвард "Бостона" Маршанд признан первой звездой недели в НХЛ

Второй звездой стал Коннор Макдэвид, третьей - Брок Нельсон
Брэд Маршанд AP Photo/Carlos Osorio
Описание
Брэд Маршанд
© AP Photo/Carlos Osorio

ТАСС, 25 ноября. Канадский нападающий "Бостона" Брэд Маршанд признан первой звездой прошедшей игровой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба организации.

31-летний Маршанд в трех матчах набрал 7 очков (3 шайбы + 4 результативные передачи). В текущем сезоне он провел 23 матча и набрал 39 (16+23) очков, занимая третье место в списке бомбардиров.

Второй звездой недели признан 23-летний канадский нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид. В четырех матчах он также набрал 7 (3+4) очков. В текущем сезоне на его счету 47 (18+29) очков в 26 играх. По этому показателю он занимает второе место в лиге, уступая партнеру по команде немцу Леону Драйзайтлю (48).

Третьей звездой недели стал 28-летний американский нападающий "Нью-Йорк Айлендерс" Брок Нельсон. На его счету четыре гола и одна результативная передача в трех матчах. В текущем сезоне Нельсон провел 21 игру и набрал 19 (8+11) очков.

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