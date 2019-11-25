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Единая лига ВТБ

Баскетболисты "Зенита" победили УНИКС в матче Единой лиги ВТБ

Встреча завершилась со счетом 93:80

ТАСС, 25 ноября. Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" победил на выезде казанский УНИКС со счетом 93:80 в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Самым результативным игроком матча стал защитник "Зенита" Алекс Ренфро, который набрал 25 очков. У УНИКСа больше всех очков записал на свой счет защитник Эррик Макколлум (21).

"Зенит" одержал вторую победу подряд, УНИКС потерпел первое поражение в последних трех матчах.

В турнирной таблице "Зенит" поднялся на пятое место, в активе команды четыре победы в восьми матчах. УНИКС с такой же статистикой расположился на шестой строчке.

В следующем матче Единой лиги ВТБ "Зенит" 3 декабря примет пермскую "Парму", перед этим 29 ноября петербуржцы сыграют на своем паркете в Евролиге с мадридским "Реалом". УНИКС в следующем матче Единой лиги ВТБ 2 декабря дома сыграет с ЦСКА.

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