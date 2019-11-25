НХЛ не вела переговоры о проведении матчей регулярного чемпионата в России

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Национальная хоккейная лига (НХЛ) пока не вела переговоры с Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) и Федерацией хоккея России (ФХР) о проведении матчей регулярного чемпионата в России. Об этом ТАСС сообщил заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.

Ранее президент "Вашингтона" Дик Патрик сообщил газете Washington Post, что клуб заинтересован в проведении в России одного из матчей регулярного чемпионата НХЛ в ближайшие два года.

"У нас до сих пор не было контактов ни с ФХР, ни с КХЛ", - сказал Дэйли.

В последний раз клуб НХЛ играл в России в 2010 году - "Каролина" в контрольном матче проиграла петербургскому СКА со счетом 3:5.