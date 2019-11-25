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Допинг-скандал вокруг российского спорта
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NYT: комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в соревнованиях на четыре года

В случае принятия рекомендации российские спортсмены смогут выступать на международных стартах только под нейтральным флагом
Здание Олимпийского комитета России AP Photo/Pavel Golovkin
Описание
Здание Олимпийского комитета России
© AP Photo/Pavel Golovkin

ТАСС, 25 ноября. Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года; если на заседании 9 декабря она будет принята, то российские спортсмены лишатся флага и гимна на соревнованиях. Об этом сообщает газета New York Times.

Данная рекомендация была включена в доклад, подготовленный комитетом по соответствию WADA во главе с британским адвокатом Джонатаном Тейлором. Комитет пришел к выводу, что Россия намеренно манипулировала базой данных московской лаборатории, чтобы скрыть положительные тесты на допинг.

Также российским спортивным чиновникам может быть запрещено посещать международные соревнования, а России - организовывать крупные турниры.

В сентябре исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) международному кодексу в связи с обнаруженными изменениями в базе данных московской лаборатории, которая содержит данные проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Исполком WADA вынесет решение по РУСАДА на внеочередном заседании 9 декабря.

Теги
РоссияДопинг-скандал вокруг российского спорта
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Допинг-скандал вокруг российского спорта
WADA подтвердило, что Россия может быть отстранена от участия в соревнованиях на 4 года
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