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Допинг-скандал вокруг российского спорта

РУСАДА не получало из WADA списки спортсменов, чьи данные отсутствовали в базе

В понедельник издание New York Times сообщило, что WADA идентифицировала людей, чьи данные были удалены из переданной российской стороной базы данных московской лаборатории
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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не получало от Всемирного антидопингового агентства (WADA) полный перечень спортсменов, информация о которых была удалена из базы данных московской лаборатории. Об этом ТАСС сообщила заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

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В сентябре исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА международному кодексу в связи с обнаруженными изменениями в базе данных московской лаборатории, которая содержит данные проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. В понедельник издание New York Times сообщило, что WADA идентифицировала людей, чьи данные были удалены из переданной российской стороной базы.

"РУСАДА не получало из WADA списки спортсменов, чьи данные отсутствовали в базе данных, в которую вносились изменения", - сказала Пахноцкая.

База была передана в WADA в начале января при содействии Министерства спорта РФ и Следственного комитета России, который опечатал данные в связи с федеральным расследованием. WADA не считает РУСАДА причастным к появлению изменений, однако применить санкции в отношении российского спорта организация может только через лишение соответствия национального антидопингового агентства. Если РУСАДА вновь лишится соответствия, российские спортсмены могут быть отлучены от международных соревнований, включая Олимпийские игры, а страна - лишиться права проводить крупные соревнования.

Теги
РоссияДопинг-скандал вокруг российского спорта
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