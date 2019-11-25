Ганус призвал не реагировать на спекуляции в прессе о санкциях к российскому спорту

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус призвал не обращать внимания на различную информацию в СМИ относительно возможного отстранения России на фоне решения Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом Ганус сообщил ТАСС.

"Я призываю дождаться решения исполкома WADA, которое будет объявлено 9 декабря, и пока не реагировать на различного рода публикации, будь то New York Times или другие источники, - сказал Ганус. - При этом не надо строить никаких иллюзий, санкции будут достаточно серьезными, надо готовиться к серьезным испытаниям".