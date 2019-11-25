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Допинг-скандал вокруг российского спорта

Ганус призвал не реагировать на спекуляции в прессе о санкциях к российскому спорту

Ранее издание New York Times сообщило, что комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года
Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус призвал не обращать внимания на различную информацию в СМИ относительно возможного отстранения России на фоне решения Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом Ганус сообщил ТАСС.

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"Я призываю дождаться решения исполкома WADA, которое будет объявлено 9 декабря, и пока не реагировать на различного рода публикации, будь то New York Times или другие источники, - сказал Ганус. - При этом не надо строить никаких иллюзий, санкции будут достаточно серьезными, надо готовиться к серьезным испытаниям".

Теги
РоссияДопинг-скандал вокруг российского спортаГанус, Юрий Александрович
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Допинг-скандал вокруг российского спорта
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