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Допинг-скандал вокруг российского спорта
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WADA подтвердило, что Россию рекомендовано отстранить от участия в соревнованиях на 4 года

Российские спортсмены не смогут выступать под своим флагом в этот период
Описание
© AP Photo/Matt Slocum

ТАСС, 25 ноября. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что комитет по соответствию рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Об этом сообщает пресс-служба WADA.

Рекомендации касаются всех стартов на международном уровне. Комитет предлагает запретить российским чиновникам и представителям государственного аппарата занимать посты в комитетах и советах международных федераций, подписавших кодекс WADA. Рекомендовано запретить им посещать зимние и летние Олимпийские и Паралимпийские игры (включая юношеские), чемпионаты мира под эгидой федераций - подписантов кодекса, а также любой другой крупный международный турнир, проводимый в течение срока отстранения. Кроме того, весь руководящий состав Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР), включая членов правления и исполкома, не может присутствовать или же принимать участие в крупных турнирах на протяжении этого времени.

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Российские спортсмены и иные члены команды, согласно документу, могут получить допуск на международные старты только в том случае, если смогут доказать свою непричастность к нарушению антидопинговых правил, а точнее - если их фамилии не упоминаются в докладе главы комиссии WADA Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Кроме того, для получения допуска необходимо будет доказать, что в базе данных московской лаборатории не содержалось никаких сведений, компрометирующих указанных спортсменов, а также то, что с его данными из базы не проводилось никаких манипуляций. Однако даже в случае получения допуска атлет не сможет представлять Россию. Также комитет предлагает запретить поднятие российского флага на любом крупном турнире в течение срока отстранения.

Кроме того, комитет WADA предлагает запретить России принимать у себя какие-либо международные турниры. Соревнования, ранее отданные России, даты которых совпадают со сроками дисквалификации, комитет предлагает перенести в другие страны, исключения составят лишь те случаи, когда сделать это не получится юридически и практически. Также в указанный период России может быть запрещено выдвигать свою кандидатуру для проведения соревнований как во время отстранения, так и после него. Таким образом, если рекомендация будет принята, Россия сможет бороться за проведение у себя международных соревнований лишь после окончания срока отстранения, кроме того, в документе значится, что Россия не сможет бороться за проведение Олимпийских и Паралимпийских игр 2032 года, независимо от того, когда конкретно будут проходить выборы.

Претензии к базе данных

Отдельная глава документа посвящена разбору несоответствий в базе данных московской антидопинговой лаборатории, переданной российской стороной в WADA. В ней содержится информация о проверках российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Комитет организации постановил, что база данных не является "ни полной, ни полностью достоверной". В частности, отмечается, что копия базы данных 2019 года хоть и во многом совпадает с копией 2015 года, которую WADA получило от информатора в 2017-м, но в то же время в новом документе отсутствуют "сотни предположительно положительных образцов", соответствующие данные и PDF-файлы удалены или изменены.

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Также отмечается, что некоторые из этих образцов и связанные с ними доказательства были удалены в 2016 и 2017 годах - после того, как Григорий Родченков "раскрыл схему государственной поддержки допинг-системы в России", что также нашло подтверждение в докладе Макларена. Дальнейшие изменения вносились в декабре 2018-го и январе 2019-го, когда исполком WADA потребовал от российской стороны предоставить данные московской лаборатории. Вносившие изменения, по данным WADA, пытались скрыть свои действия и создать впечатление, что база находится в том же состоянии, что и в 2015 году.

Кроме того, 25 ноября 2018 года или после этой даты (но не позднее 10 января 2019-го) кто-то поместил сфабрикованные доказательства в базу данных (предположительно - в переписку между сотрудниками лаборатории), согласно которым изменения в данных были внесены Родченковым и еще двумя его неназванными соучастниками с целью вымогательства денег у спортсменов. Также была удалена информация, подтверждающая, что другой сотрудник московской лаборатории участвовал в схеме сокрытия системы допинга в российском спорте в 2014-2015 гг. Отмечается, что в настоящее время этот человек является "важным свидетелем" российской стороны, отрицающим заговор с целью сокрытия допинг-схемы, а также называющий Родченкова "лжецом". Проанализировав полученную информацию, комитет по соответствию WADA постановил, что имел место "чрезвычайно серьезный случай несоблюдения требования предоставить оригинальную копию данных московской лаборатории с отягчающими обстоятельствами".

Внеочередное заседание исполкома WADA, на котором будет решен российский вопрос, состоится 9 декабря. У РУСАДА будет 21 день на то, чтобы подать апелляцию на решение исполкома в Спортивный арбитражный суд (CAS).

20 сентября 2018 года исполком WADA признал РУСАДА соответствующим кодексу, российская организация была лишена статуса соответствия в 2015 году. Одним из условий восстановления РУСАДА в правах было предоставление российской стороной доступа к базе данных московской лаборатории, которая была опечатана в связи с федеральным расследованием, однако в условиях говорилось, что это требование будет считаться выполненным только в том случае, если будет подтверждена целостность базы данных. В январе WADA получило доступ к базе данных проверки российских спортсменов за 2012-2015 годы, в апреле организация также изъяла 2,2 тыс. допинг-проб, которые были взяты у российских спортсменов за тот же период.

В сентябре 2019 года WADA инициировало рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА из-за обнаруженных изменений в полученной базе данных. 

Теги
РоссияДопинг-скандал вокруг российского спорта
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Допинг-скандал вокруг российского спорта
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