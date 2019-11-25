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Допинг-скандал вокруг российского спорта

WADA признало эффективной работу РУСАДА по борьбе с допингом в российском спорте

Ранее комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года

ТАСС, 25 ноября. Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) назвал эффективной работу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по борьбе с допингом в российском спорте. Об этом сообщает пресс-служба WADA.

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В понедельник комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. В релизе WADA отмечается, что своей работой РУСАДА внесло эффективный вклад в борьбу с допингом в российском спорте и плодотворно работает с другими антидопинговыми организациями, в том числе по вопросам расследования антидопинговых дел на территории России. В связи с этим комитет по соответствию WADA рекомендовал не проводить специальный мониторинг антидопинговой деятельности на территории России в течение четырех лет. Вместе с тем WADA считает, что одним из условий будущего восстановления РУСАДА в правах должно стать отсутствие на протяжении четырехлетнего периода давления на организацию со стороны, таким образом, РУСАДА должно сохранить свою независимость в указанный срок.

Также WADA, учитывая отягчающие обстоятельства, обязало РУСАДА выплатить штраф в размере 10% от дохода организации или $100 тыс. (сумму, которая окажется меньше) в связи с нарушением целостности данных московской лаборатории, что является максимальным штрафом, предусмотренным правилами WADA.

В сентябре исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА международному кодексу в связи с обнаруженными изменениями в базе данных московской лаборатории, которая содержит данные проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Исполком WADA вынесет решение по РУСАДА на внеочередном заседании 9 декабря.

Теги
РоссияДопинг-скандал вокруг российского спорта
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Допинг-скандал вокруг российского спорта
WADA подтвердило, что Россию рекомендовано отстранить от участия в соревнованиях на 4 года
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