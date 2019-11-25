Пахноцкая: рекомендация комитета WADA свидетельствует о признании профессионализма РУСАДА

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу, однако не стал накладывать дополнительные санкции, что является следствием признания эффективности работы. Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

В понедельник WADA сообщило, что комитет по соответствию рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Кроме того, комитет предлагает лишить Россию права проводить международные старты в этот период. Окончательное решение по российскому вопросу исполком WADA примет 9 декабря на заседании в Париже.

"Сегодня очевидным является факт, что Российское антидопинговое агентство работает эффективно и высокопрофессионально, обеспечивая необходимую антидопинговую политику в стране. Это дает возможность отечественным спортсменам выступать на международных стартах. Этот факт отчетливо отражен в последней рекомендации комитета по соответствию", - сказала Пахноцкая.

"Согласно рекомендации, за нами сохраняются все процессуальные и оперативные функции национального антидопингового агентства", - подчеркнула собеседница ТАСС.

В сентябре исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) международному кодексу в связи с обнаруженными изменениями в базе данных московской лаборатории, которая содержит данные проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год.