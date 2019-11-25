Сорокин: предпосылок к пересмотру решения по матчам ЧЕ-2020 по футболу в России не было

В понедельник WADA сообщило, что комитет по соответствию рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Данный запрет означает, что на указанный срок российские спортсмены будут лишены флага и гимна. Одновременно с этим комитет по соответствию предлагает лишить Россию права проводить международные старты в этот период. Окончательное решение по российскому вопросу исполком WADA примет 9 декабря на заседании в Париже.

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Предпосылок к пересмотру решения по проведению матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года в России, несмотря на рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить страну от участия в международных соревнованиях на четыре года, не было. Об этом ТАСС в понедельник сообщил генеральный директор оргкомитета российской части турнира Алексей Сорокин.

WADA подтвердило, что Россию рекомендовано отстранить от участия в соревнованиях на 4 года

"Мы уже говорили, что наш партнер - это УЕФА, - сказал Сорокин. - Мы настолько уже продвинулись в подготовке, что нам как организаторам было бы странно увидеть какие-то дискуссии об изменениях. Надеемся на адекватное восприятие рекомендаций WADA".

"Мне сложно допускать или не допускать [возможность лишения России права провести матчи чемпионата Европы 2020 года]. Происходящему мы можем противопоставить только свою работу по подготовке к турниру. Насколько мы слышим наших коллег (из УЕФА - прим. ТАСС), они вполне довольны [подготовкой к чемпионату Европы]", - добавил Сорокин.

Гендиректор оргкомитета российской части чемпионата Европы 2020 года подчеркнул, что в вопросе проведения турнира его организация сотрудничает с УЕФА, а не с WADA. "В любом случае будущее Евро-2020 - наш диалог с УЕФА, а не WADA. Пока никаких предпосылок не было для того, чтобы какие-то решения были пересмотрены", - резюмировал Сорокин.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.