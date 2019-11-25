Депутат Свищев назвал рекомендации WADA жесткими и направленными против России

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) являются слишком жесткими и направлены против России. Такое мнение ТАСС высказал член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

В понедельник WADA сообщило, что комитет по соответствию рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Кроме того, комитет предлагает лишить Россию права проводить международные старты в этот период. Окончательное решение по российскому вопросу исполком WADA примет 9 декабря на заседании в Париже.

"Более жестких санкций на моей памяти не было ни к одной стране, не знаю, для чего им так жестко относиться к России. Они как будто понимали, что ответы России могут не устроить в полном объеме. Рекомендации для исполкома WADA - желание ущемить в правах страну. Любое последующее решение WADA нужно будет оспаривать в судах", - сказал Свищев.

"Если чиновники или руководители федераций не поедут на соревнования, ничего с ними не случится. Однако если спортсмена отстраняют от соревнований, запрещают проводить старты на территории страны и выступать под флагом России, то это серьезное наказание. При этом оно необоснованное", - добавил собеседник агентства.