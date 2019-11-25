Международная федерация хоккея еще не обсуждала рекомендации комитета WADA по России

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) не приступала к обсуждению рекомендаций комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) исполкому организации по отношению к России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе IIHF.

WADA подтвердило, что Россию рекомендовано отстранить от участия в соревнованиях на 4 года

В понедельник WADA заявило, что комитет по соответствию рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Кроме того, комитет предлагает лишить страну права проводить международные старты в этот период. Окончательное решение по российскому вопросу исполком организации примет 9 декабря на заседании в Париже.

"Такая рекомендация еще не обсуждалась внутри IIHF. Однако мы следим за тем, что происходит, помогаем находить решения в интересах нашего спорта", - говорится в сообщении.

Согласно рекомендациям, Россия может потерять возможность проводить соревнования в течение последующих четырех лет. Это касается, например, взрослого чемпионата мира (в Санкт-Петербурге) и молодежного первенства (в Новосибирске) по хоккею, которые состоятся в 2023 году.