{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Три очка Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Миннесоту" в матче НХЛ

Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2
Артемий Панарин AP Photo/Frank Franklin II
Описание
Артемий Панарин
© AP Photo/Frank Franklin II

ТАСС, 26 ноября. Клуб "Нью-Йорк Рейнджерс" дома победил "Миннесоту" в овертайме матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:2.

В составе победителей шайбы забросили Брэйди Шей (15-я минута), Крис Крайдер (58) и Энтони Дианджело (61 ОТ). Ассистентом в каждом из голов выступал российский нападающий Артемий Панарин. У "Миннесоты" отличились Зак Паризе (38) и Райан Донато (51).

Панарин провел на льду 20 минут 24 секунды, успев нанести один бросок и сделать один силовой прием. 28-летний нападающий набрал в 22 матчах чемпионата 30 (12 шайб + 18 голевых передач) очков. Его партнер по команде Павел Бучневич результативными действиями не отметился. Лучшим игроком матча стал Панарин, второй звездой был признан Дианджело, третьей - Донато.

"Рейнджерс" занимают 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав в 22 матчах 24 очка. "Миннесота" идет 14-й на Западе, имея в активе 22 очка после 24 игр. В следующем матче 28 ноября "Рейнджерс" дома примут "Каролину". "Миннесота" днем ранее на выезде встретится с "Нью-Джерси".

В другом матче дня "Оттава" на выезде проиграла "Коламбусу" со счетом 0:1. Также "Питтсбург" в овертайме победил дома "Калгари" - 3:2.

Реклама на ТАСС
Летние олимпийские виды спорта
Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Захаров дисквалифицирован на 1,5 года
Причиной стал пропуск трех внесоревновательных допинг-тестов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС