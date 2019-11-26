Три очка Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Миннесоту" в матче НХЛ

ТАСС, 26 ноября. Клуб "Нью-Йорк Рейнджерс" дома победил "Миннесоту" в овертайме матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:2.

В составе победителей шайбы забросили Брэйди Шей (15-я минута), Крис Крайдер (58) и Энтони Дианджело (61 ОТ). Ассистентом в каждом из голов выступал российский нападающий Артемий Панарин. У "Миннесоты" отличились Зак Паризе (38) и Райан Донато (51).

Панарин провел на льду 20 минут 24 секунды, успев нанести один бросок и сделать один силовой прием. 28-летний нападающий набрал в 22 матчах чемпионата 30 (12 шайб + 18 голевых передач) очков. Его партнер по команде Павел Бучневич результативными действиями не отметился. Лучшим игроком матча стал Панарин, второй звездой был признан Дианджело, третьей - Донато.

"Рейнджерс" занимают 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав в 22 матчах 24 очка. "Миннесота" идет 14-й на Западе, имея в активе 22 очка после 24 игр. В следующем матче 28 ноября "Рейнджерс" дома примут "Каролину". "Миннесота" днем ранее на выезде встретится с "Нью-Джерси".

В другом матче дня "Оттава" на выезде проиграла "Коламбусу" со счетом 0:1. Также "Питтсбург" в овертайме победил дома "Калгари" - 3:2.