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Допинг-скандал вокруг российского спорта

Федерация керлинга России готова в суде отстаивать проведение соревнований в стране

Ранее комитет по соответствию WADA рекомендовал лишить статуса соответствия РУСАДА
Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев Артем Коротаев/ТАСС
Описание
Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев
© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Федерация керлинга России (ФКР) готова в суде отстаивать право проведения соревнований в стране. Об этом ТАСС заявил глава организации Дмитрий Свищев.

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Ранее комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал лишить статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Дисквалификация национального антидопингового агентства согласно Всемирному антидопинговому кодексу не позволяет стране принимать международные соревнования.

"У нас запланировано в этом сезоне юниорское первенство мира в Красноярске. На это потрачены деньги. Если будет принято решение [о лишении РУСАДА соответствия], будем оспаривать [проведение соревнований] в суде, поскольку понесем финансовые потери", - сказал Свищев.

Теги
Допинг-скандал вокруг российского спортаСвищёв, Дмитрий Александрович
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