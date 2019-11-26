Федерация керлинга России готова в суде отстаивать проведение соревнований в стране

WADA может оставить российский спорт в изоляции на четыре года

На грани катастрофы. WADA может оставить российский спорт в изоляции на четыре года

Ранее комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал лишить статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Дисквалификация национального антидопингового агентства согласно Всемирному антидопинговому кодексу не позволяет стране принимать международные соревнования.

"У нас запланировано в этом сезоне юниорское первенство мира в Красноярске. На это потрачены деньги. Если будет принято решение [о лишении РУСАДА соответствия], будем оспаривать [проведение соревнований] в суде, поскольку понесем финансовые потери", - сказал Свищев.