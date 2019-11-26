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Допинг-скандал вокруг российского спорта

Виталий Смирнов не видит заговора против России в рекомендации комитета WADA

Почетный член Международного олимпийского комитета считает, что нужно дождаться окончательного решения Всемирного антидопингового агентства
Почетный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Почетный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР), почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Виталий Смирнов не считает, что рекомендацию комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишить российских спортсменов права участия в соревнованиях следует связывать с неким заговором. Об этом Смирнов заявил ТАСС.

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В понедельник стало известно, что комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации вновь признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности на четыре года лишить российских спортсменов возможности выступать на международных соревнованиях под флагом страны, а также запретить проводить международные турниры на территории РФ.

"Я думаю, надо дожидаться решения WADA, у меня не складывается впечатления, что существует какой-то заговор и нас хотят лишить права участия в Играх и нашей роли на спортивной арене, - сказал Смирнов. - Думаю, WADA будет в этом внимательно разбираться. С другой стороны, есть Международный олимпийский комитет (МОК), он тоже будет обсуждать это на исполкоме и на сессии, и у нас есть возможность обратиться в суд".

В сентябре WADA инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА из-за обнаруженных изменений в базе данных московской лаборатории за 2012-2015 годы. Внеочередное заседание исполкома WADA, на котором будет решен российский вопрос, состоится 9 декабря. У РУСАДА будет 21 день, чтобы подать апелляцию на решение исполкома в Спортивный арбитражный суд (CAS).

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Допинг-скандал вокруг российского спорта
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