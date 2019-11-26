Ганус: спортивные власти страны выплатят штраф $100 тысяч за РУСАДА

"Штраф и компенсация затрат будут выплачены российскими спортивными властями через РУСАДА. Штраф и компенсация затрат как санкции указаны в стандартах WADA, поэтому в этом пункте ничего удивительного. Как я и говорил ранее, последствия санкций для нашего спорта будут тяжелыми", - сказал Ганус.

В понедельник WADA заявило, что комитет по соответствию рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Кроме того, комитет предлагает лишить страну права проводить международные старты в этот период. Окончательное решение по российскому вопросу исполком организации примет 9 декабря на заседании в Париже. В рекомендациях также отмечается, что РУСАДА придется заплатить штраф в размере $100 тыс. или 10% от дохода WADA за год, также РУСАДА должно будет компенсировать WADA расходы на проведение расследования.