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Допинг-скандал вокруг российского спорта

Ганус: спортивные власти страны выплатят штраф $100 тысяч за РУСАДА

Глава РУСАДА добавил, что последствия санкций WADA для российского спорта будут тяжелыми
Глава РУСАДА Юрий Ганус Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Глава РУСАДА Юрий Ганус
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Штраф, наложенный Всемирным антидопинговым агентством (WADA) на Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), будет компенсирован спортивными властями страны. Об этом ТАСС заявил генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.

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"Штраф и компенсация затрат будут выплачены российскими спортивными властями через РУСАДА. Штраф и компенсация затрат как санкции указаны в стандартах WADA, поэтому в этом пункте ничего удивительного. Как я и говорил ранее, последствия санкций для нашего спорта будут тяжелыми", - сказал Ганус.

В понедельник WADA заявило, что комитет по соответствию рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Кроме того, комитет предлагает лишить страну права проводить международные старты в этот период. Окончательное решение по российскому вопросу исполком организации примет 9 декабря на заседании в Париже. В рекомендациях также отмечается, что РУСАДА придется заплатить штраф в размере $100 тыс. или 10% от дохода WADA за год, также РУСАДА должно будет компенсировать WADA расходы на проведение расследования.

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Допинг-скандал вокруг российского спорта
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