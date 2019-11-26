Колосков не верит, что Россию лишат права проведения матчей Евро-2020

В понедельник Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило, что комитет по соответствию рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года, данный запрет означает, что на указанный срок российские спортсмены будут лишены флага и гимна. Одновременно с этим комитет по соответствию предлагает лишить Россию права проводить международные соревнования в этот период. Окончательное решение по российскому вопросу исполком WADA примет 9 декабря на заседании в Париже. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии чемпионата Европы 2020 года по футболу и один из четвертьфиналов.

"Шансов, что Россию лишат права проведения матчей чемпионата Европы 2020 года, ноль, - сказал Колосков. - Может ли сборная лишиться права сыграть на турнире? Вопрос, честно говоря, не требует ответа. Принимаемые исполкомом WADA 9 декабря решения никакого отношения к футболу не имеют, я уже много раз на эту тему говорил".

"У ФИФА и УЕФА есть свои медицинские комитеты, своя допинг-служба и своя аккредитованная лаборатория, - продолжил он. - У них есть вся база данных на наших футболистов. В соответствии с регламентами ФИФА и УЕФА на всех соревнованиях, на каждом матче, проводимом под эгидой организаций, в том числе и клубном, в обязательном порядке проводится допинг-контроль. По три человека от каждой команды сдают эти пробы".

В качестве примера Колосков привел ситуацию с допинг-тестированием игроков "Ростова" несколько лет назад. "Тогда в ФИФА приняли решение и провели контрольную проверку в "Ростове", все футболисты оказались чистыми, в том числе игроки сборных. Поэтому никаких претензий у УЕФА, потому что в данном случае речь идет о чемпионате Европы, к Российскому футбольному союзу нет. Эта тема для меня абсолютно понятна, поэтому вряд ли дальше стоит в нее углубляться", - резюмировал почетный президент РФС.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.