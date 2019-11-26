Колосков не верит, что Россию лишат права проведения матчей Евро-2020

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС), бывший вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Вячеслав Колосков считает невозможным то, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) лишит страну права принять матчи чемпионата Европы 2020 года. Такое мнение Колосков высказал ТАСС во вторник.
В понедельник Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило, что комитет по соответствию рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года, данный запрет означает, что на указанный срок российские спортсмены будут лишены флага и гимна. Одновременно с этим комитет по соответствию предлагает лишить Россию права проводить международные соревнования в этот период. Окончательное решение по российскому вопросу исполком WADA примет 9 декабря на заседании в Париже. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии чемпионата Европы 2020 года по футболу и один из четвертьфиналов.
"Шансов, что Россию лишат права проведения матчей чемпионата Европы 2020 года, ноль, - сказал Колосков. - Может ли сборная лишиться права сыграть на турнире? Вопрос, честно говоря, не требует ответа. Принимаемые исполкомом WADA 9 декабря решения никакого отношения к футболу не имеют, я уже много раз на эту тему говорил".
"У ФИФА и УЕФА есть свои медицинские комитеты, своя допинг-служба и своя аккредитованная лаборатория, - продолжил он. - У них есть вся база данных на наших футболистов. В соответствии с регламентами ФИФА и УЕФА на всех соревнованиях, на каждом матче, проводимом под эгидой организаций, в том числе и клубном, в обязательном порядке проводится допинг-контроль. По три человека от каждой команды сдают эти пробы".
В качестве примера Колосков привел ситуацию с допинг-тестированием игроков "Ростова" несколько лет назад. "Тогда в ФИФА приняли решение и провели контрольную проверку в "Ростове", все футболисты оказались чистыми, в том числе игроки сборных. Поэтому никаких претензий у УЕФА, потому что в данном случае речь идет о чемпионате Европы, к Российскому футбольному союзу нет. Эта тема для меня абсолютно понятна, поэтому вряд ли дальше стоит в нее углубляться", - резюмировал почетный президент РФС.
Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.