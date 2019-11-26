Колосков назвал теоретически возможным лишение сборной России флага и гимна на ЧЕ-2020

В понедельник Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило, что комитет по соответствию рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года, данный запрет означает, что на указанный срок российские спортсмены будут лишены флага и гимна. Одновременно с этим комитет по соответствию предлагает лишить Россию права проводить международные старты в этот период. Окончательное решение по российскому вопросу исполком WADA примет 9 декабря на заседании в Париже. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии чемпионата Европы 2020 года по футболу и один из четвертьфиналов.

"30 ноября состоится жеребьевка, и мы станем свидетелями того, как сборная России будет готовиться к чемпионату Европы, - сказал Колосков. - Другое дело, что могут возникнуть дискуссии по флагу и гимну - теоретически это вполне возможно. Но у нас достаточно сильные позиции и в ФИФА, и в УЕФА [Союз европейских футбольных ассоциаций], чтобы готовиться к подобного рода мерам, если вдруг WADA примет такое решение. Хотя, как вы помните, прецедент был в хоккее на Олимпиаде в Пхёнчхане (команда олимпийских атлетов из России завоевала золото, обыграв в финале Игр-2018 сборную Германии, - прим. ТАСС)".