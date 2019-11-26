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Допинг-скандал вокруг российского спорта

Колосков назвал теоретически возможным лишение сборной России флага и гимна на ЧЕ-2020

Ранее WADA сообщило, что комитет по соответствию рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года
Вячеслав Колосков Василий Смирнов/ТАСС
Описание
Вячеслав Колосков
© Василий Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Лишение сборной России флага и гимна на чемпионате Европы по футболу, четыре матча которого пройдут в Санкт-Петербурге, теоретически возможно. Такое мнение ТАСС во вторник высказал почетный президент Российского футбольного союза (РФС), бывший вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Вячеслав Колосков.

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В понедельник Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило, что комитет по соответствию рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года, данный запрет означает, что на указанный срок российские спортсмены будут лишены флага и гимна. Одновременно с этим комитет по соответствию предлагает лишить Россию права проводить международные старты в этот период. Окончательное решение по российскому вопросу исполком WADA примет 9 декабря на заседании в Париже. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии чемпионата Европы 2020 года по футболу и один из четвертьфиналов.

"30 ноября состоится жеребьевка, и мы станем свидетелями того, как сборная России будет готовиться к чемпионату Европы, - сказал Колосков. - Другое дело, что могут возникнуть дискуссии по флагу и гимну - теоретически это вполне возможно. Но у нас достаточно сильные позиции и в ФИФА, и в УЕФА [Союз европейских футбольных ассоциаций], чтобы готовиться к подобного рода мерам, если вдруг WADA примет такое решение. Хотя, как вы помните, прецедент был в хоккее на Олимпиаде в Пхёнчхане (команда олимпийских атлетов из России завоевала золото, обыграв в финале Игр-2018 сборную Германии, - прим. ТАСС)".

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"Полагаю, что наши представители в ФИФА и УЕФА, если такая тема вдруг возникнет, сумеют отстоять наши интересы, потому что все наши футболисты чистые и не могут ни коим образом подвергаться каким-либо наказаниям. То же самое касается и отборочных игр к чемпионата мира 2022 года - я абсолютно убежден, что никаких санкций к нашему футболу применено не будет", - добавил Колосков.

Сборная России вышла на чемпионат Европы 2020 года, заняв второе место в отборочной группе с командами Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино. Первенство в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

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Допинг-скандал вокруг российского спорта
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Допинг-скандал вокруг российского спорта
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Ранее WADA сообщило, что комитет по соответствию рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года
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