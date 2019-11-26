Мамиашвили назвал убийственными рекомендации комитета WADA по российскому вопросу

На грани катастрофы. WADA может оставить российский спорт в изоляции на четыре года

В понедельник стало известно, что комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации вновь признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности на четыре года лишить российских спортсменов возможности выступать на международных соревнованиях под флагом страны, а также запретить проводить международные турниры на территории РФ.

"Вынесенные WADA рекомендации - убийственные, но это пока рекомендации, - сказал Мамиашвили, - в любом случае нужно дождаться финального решения. Что касается подготовки России к чемпионату мира в Красноярске и первенству в Уфе, то я только что вернулся с исполкома Объединенного мира борьбы (UWW), где мы это обсуждали. Мы выполняем все свои обязательства по подготовке к этим стартам, работа идет, мы постоянно находимся в открытом диалоге с UWW, оперативно решая все вопросы, в ближайшем времени у нас запланирована еще одна рабочая встреча по подготовке к предстоящим стартам в штаб-квартире UWW в Швейцарии".

Чемпионат мира по борьбе в Красноярске должен пройти в 2022 году, юниорский чемпионат мира в Уфе - в 2021 году.

В сентябре WADA инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА из-за обнаруженных изменений в базе данных московской лаборатории за 2012-2015 годы. Внеочередное заседание исполкома WADA, на котором будет решен российский вопрос, состоится 9 декабря.