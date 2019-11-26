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Допинг-скандал вокруг российского спорта

Российские фехтовальщики готовы выступить на Олимпиаде-2020 под нейтральным флагом

Внеочередное заседание исполкома WADA, на котором будет решен российский вопрос, состоится 9 декабря
Президент Федерации фехтования России Александр Михайлов Николай Галкин/ТАСС
Описание
Президент Федерации фехтования России Александр Михайлов
© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Российские фехтовальщики не будут отказываться от выступления на Олимпийских играх 2020 года в Токио даже в случае допуска под нейтральным флагом. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фехтования России (ФФР) Александр Михайлов.

В понедельник Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило, что комитет по соответствию рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. В указанный период на турнирах могут выступить лишь отдельные российские спортсмены под нейтральным флагом.

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"Полагаю, наши спортивные федерации к такому исходу должны быть готовы, - сказал Михайлов. - Что касается нас, то мы ни на день не останавливались в подготовке к Олимпиаде, продолжаем бороться за квалификацию и, конечно, если мы отберемся, то будем выступать со всей ответственностью, как полагается. В принципе, под каким флагом - нейтральным или же Международного олимпийского комитета (МОК) - это для нас ничего не изменит, все равно мы будем выступать за свою страну. Мы готовы к этому, если потребуется, поедем под нейтральным флагом, но отказываться от выступления не будем".

"Если придерживаться такой позиции и готовиться к международным соревнованиям, выступая под нейтральным флагом, то я считаю, что здесь мало что может измениться, - добавил собеседник агентства. - Конечно, можно опустить руки и не готовиться, говорить о том, что мы не поедем ни на Олимпиаду, ни на ближайшие чемпионаты Европы и мира, но это уже другая история. Этого делать не следует, я полагаю, что нужно продолжать работать и под этими флагами защищать честь своей страны".

Внеочередное заседание исполкома WADA, на котором будет решен российский вопрос, состоится 9 декабря. Олимпийские игры 2020 года в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа.

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Допинг-скандал вокруг российского спорта
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