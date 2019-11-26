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Допинг-скандал вокруг российского спорта
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Кремль не готовит встречу по возможному введению WADA санкций против спортсменов России

Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможном мероприятии с участием руководителей спортивных федераций
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Администрация президента России не планирует проводить круглый стол по обсуждению вопросов, связанных с возможным введением исполкомом Всемирного антидопингового агентства (WADA) санкций в отношении РФ и российских спортсменов.

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"Нет. Это не так", - сказал ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, готовится ли в Кремле круглый стол с участием руководителей спортивных федераций по возможному введению исполкомом WADA санкций в отношении РФ.

Ранее интернет-портал "Чемпионат" сообщил со ссылкой на свои источники, что в ближайшее время в Кремле запланировано проведение круглого стола с участием руководителей спортивных федераций. По данным издания, на встрече планируется обсудить вопросы, связанные с возможным введением исполкомом WADA санкций в отношении России и российских спортсменов.

В понедельник комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Также предлагается лишить страну на этот срок права проводить международные старты. Окончательное решение по российскому вопросу исполком WADA примет 9 декабря на заседании в Париже.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичДопинг-скандал вокруг российского спорта
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