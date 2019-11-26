РУСАДА не видит правовых оснований оспаривать решение WADA о санкциях к российскому спорту

В понедельник комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Также предлагается лишить страну на этот срок права проводить международные старты. Окончательное решение по российскому вопросу исполком WADA примет 9 декабря на заседании в Париже. Правом оспорить санкции наделено только РУСАДА.

МОСКВА, 26 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не видит правовых оснований для оспаривания возможного решения исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) применить санкции к российскому спорту. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.

"РУСАДА не видит правовых оснований для оспаривания подобных решений исполкома WADA, так как они соответствуют последствиям международного стандарта по соответствию подписавшихся сторон. Ведь лишение РУСАДА соответствия носит технический характер - ввиду невыполнения одного из критических условий поддержания обусловленного соответствия РУСАДА", - сказал Ганус.

"А я напомню, что РУСАДА получило не безусловное, а обусловленное соответствие. И первое критическое требование, связанное с передачей неизмененной базы данных, не выполнено. Эксперты, представленные спортивными властями, никаких внятных и приемлемых объяснений по поводу изменений не дали, а это было важно. Таким образом, факт изменений не обоснован. Это и стало причиной технического несоответствия, и причин для его оспаривания нет", - добавил он.

РУСАДА 9 декабря рискует лишиться соответствия по причине изменений, которые были обнаружены в базе данных московской лаборатории. База содержит результаты проверки допинг-проб российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Сохранение целостности базы данных являлось условием восстановления РУСАДА в сентябре прошлого года.

База была передана в WADA в начале января при содействии Министерства спорта РФ и Следственного комитета России, который опечатал данные в связи с федеральным расследованием. WADA не считает РУСАДА причастным к появлению изменений, однако применить санкции в отношении российского спорта организация может только через лишение соответствия национального антидопингового агентства.