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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

МПК внимательно следит за ситуацией, влияющей на участие российских паралимпийцев в Играх

РУСАДА 9 декабря рискует лишиться соответствия по причине манипуляций с базой данных московской лаборатории

МОСКВА, 26 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международный паралимпийский комитет (МПК) внимательно следит за ситуацией вокруг статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которая тесно связана с вопросом участия россиян в Играх 2020 и 2022 годов. Об этом ТАСС сообщили в организации.

В понедельник комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года, включая Олимпийские и Паралимпийские игры. Также предлагается лишить страну на этот срок права проводить международные старты. Окончательное решение по российскому вопросу исполком WADA примет 9 декабря на заседании в Париже.

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"МПК внимательно следит за ситуацией, связанной с WADA и РУСАДА. Поскольку мы имеем дело с гипотетической ситуацией, будем ждать декабрьского решения, прежде чем определить, какие следующие шаги МПК, возможно, потребуется предпринять", - сообщили в международном комитете.

РУСАДА 9 декабря рискует лишиться соответствия по причине манипуляций с базой данных московской лаборатории. Она содержит результаты проверки допинг-проб российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Сохранение целостности базы данных являлось условием восстановления РУСАДА в сентябре прошлого года.

Летние Паралимпийские игры 2020 года пройдут в Токио, зимние - в 2022 году в Пекине.

База была передана в WADA в начале января при содействии Министерства спорта РФ и Следственного комитета России, который опечатал данные в связи с федеральным расследованием. WADA не считает РУСАДА причастным к появлению изменений, однако применить санкции в отношении российского спорта организация может только через лишение соответствия национального антидопингового агентства.

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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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