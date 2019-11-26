Фетисов волнуется за молодых атлетов в свете возможных санкций к российскому спорту

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов в беседе с ТАСС выразил обеспокоенность по поводу судьбы молодых спортсменов в ситуации с возможными санкциями в отношении российского спорта.

В понедельник стало известно, что комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации вновь признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности на четыре года лишить российских спортсменов возможности выступать на международных соревнованиях под флагом страны, а также запретить проводить международные турниры на территории РФ.

"Я волнуюсь за молодых спортсменов, которые вышли на серьезный уровень и могут быть не допущены из-за чьих-то ошибок. Минимальная надежда есть, что WADA примет другое решение, но мы самая опозорившаяся страна в истории мирового спорта, и, судя по всему, мировое спортивное сообщество настроено радикально", - сказал Фетисов.

Окончательное решение по российскому вопросу исполком WADA примет на заседании в Париже 9 декабря.