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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Фетисов волнуется за молодых атлетов в свете возможных санкций к российскому спорту

Ранее WADA сообщило, что комитет по соответствию рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года
Вячеслав Фетисов Александр Щербак/ТАСС
Описание
Вячеслав Фетисов
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов в беседе с ТАСС выразил обеспокоенность по поводу судьбы молодых спортсменов в ситуации с возможными санкциями в отношении российского спорта.

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В понедельник стало известно, что комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации вновь признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности на четыре года лишить российских спортсменов возможности выступать на международных соревнованиях под флагом страны, а также запретить проводить международные турниры на территории РФ.

"Я волнуюсь за молодых спортсменов, которые вышли на серьезный уровень и могут быть не допущены из-за чьих-то ошибок. Минимальная надежда есть, что WADA примет другое решение, но мы самая опозорившаяся страна в истории мирового спорта, и, судя по всему, мировое спортивное сообщество настроено радикально", - сказал Фетисов.

Окончательное решение по российскому вопросу исполком WADA примет на заседании в Париже 9 декабря.

Теги
Фетисов, Вячеслав АлександровичВопрос участия россиян в международных соревнованиях
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