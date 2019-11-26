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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Сейранов: рекомендации комитета WADA не скажутся на проведении в России Универсиады-2023

Ранее WADA сообщило, что комитет по соответствию рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года
Президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов Николай Галкин/ТАСС
Описание
Президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов
© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) по российскому вопросу не отразятся на проведении летних Всемирных студенческих игр в Екатеринбурге в 2023 году. Такое мнение ТАСС высказал президент Российского студенческого спортивного союза (РССС) Сергей Сейранов.

В понедельник стало известно, что комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности на четыре года лишить российских спортсменов возможности выступать на международных соревнованиях под флагом страны, а также запретить проводить международные турниры на территории РФ.

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"В рекомендации WADA есть фраза о переносе соревнований в другую страну в том случае, если это не является юридически или практически невозможным. Контракт по проведению Универсиады в Екатеринбурге подписан в июле, так что перенос турнира невозможен ни практически, ни юридически, на заявочную кампанию времени уже не остается. Никаких вопросов не может быть, Универсиада пройдет в Екатеринбурге. Тем более, что в рекомендациях WADA подразумеваются чемпионаты мира и Европы, а Универсиада - это студенческий спорт", - отметил Сейранов.

"Студенческий спорт себя ни в чем не запятнал. По последним данным WADA, за последние два года из всего огромного количества проб, взятых у спортсменов со всего мира на чемпионатах Европы, Универсиадах, мировых первенствах, положительными были всего 0,34%. Так что опасений нет, все идет по плану, Екатеринбург готовится к проведению соревнований", - добавил собеседник агентства.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля исполкомом Международной федерации университетского спорта (FISU). Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В этом году Красноярск был столицей зимней Универсиады.

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