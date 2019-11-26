Олег Матыцин: WADA должно найти баланс в ограничительных мерах по российскому вопросу

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) должно найти баланс в ограничительных мерах в отношении российского спорта. Такое мнение ТАСС во вторник высказал глава Международной федерации университетского спорта (FISU) Олег Матыцин.

В понедельник стало известно, что комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому вновь признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности на четыре года лишить российских спортсменов возможности выступать на международных соревнованиях под флагом страны и запретить проводить международные турниры на территории РФ. В июле 2018 года исполкомом FISU было принято решение о проведении в Екатеринбурге летней Универсиады в 2023 году.

"Рекомендации комитета по соответствию - это не рекомендации исполкома ВАДА, окончательное решение будет вынесено только 9 декабря. Перенос Универсиады из Екатеринбурга ни юридически, ни практически невозможен, контракт был подписан, все финансовые обязательства выполняются, сделаны огромные инвестиционные вложения в этот проект. Как глава международной федерации - подписанта кодекса WADA, я считаю, что Универсиады в Екатеринбурге это не должно коснуться. Тем более что мы активно работаем, создан оргкомитет, на генеральной ассамблее был заслушан отчет о подготовке к проведению соревнований", - сказал Матыцин.

В рекомендации комитета WADA также говорится о том, что российские государственные чиновники не могут занимать посты в международных спортивных федерациях, и о запрете на участие руководящего состава Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР) в международных турнирах в любом качестве. Президент FISU является одним из шести россиян, возглавляющих ведущие международные спортивные организации, помимо него это Владимир Лисин (Международная федерация спортивной стрельбы), Алишер Усманов (Международная федерация фехтования), Аркадий Дворкович (Международная шахматная федерация), Василий Шестаков (Международная федерация самбо) и Борис Скрынник (Международная федерация хоккея с мячом).

"В рекомендациях указано, что должности в федерациях не должны занимать члены или представители российского правительства. Что касается меня, то я не являюсь представителем правительства, на должность в FISU я был номинирован как представитель общественной организации - Российского студенческого спортивного союза. Поэтому пока этот вопрос не представляется актуальным, хотя нужно дождаться решения исполкома WADA", - отметил собеседник ТАСС.

"Не думаю, что наши представители в международных федерациях спокойно отнесутся к этой ситуации. Сложно говорить об этом, я не являюсь членом комитета WADA. Ситуация серьезная, но в ограничительных мерах должен быть найден какой-то баланс", - заключил Матыцин.