Владимир Лисин заявил, что возможная санкция WADA относится только к госчиновникам

МОСКВА, 26 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Возможная санкция со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российских представителей в международных спортивных федерациях касается только государственных чиновников. Об этом ТАСС сообщил российский предприниматель, президент Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF) Владимир Лисин.

РУСАДА не видит правовых оснований оспаривать решение WADA о санкциях к российскому спорту

В понедельник комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому принять в отношении российского спорта ряд санкций, в частности отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях на четыре года. В документе также говорится, что российские представители не могут занимать посты в международных спортивных федерациях и о запрете на участие руководящего состава Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР) в международных турнирах в любом качестве.

"Учитывая российское законодательство в области спорта, возможная санкция со стороны WADA относится исключительно к государственным чиновникам, работающим в спорте. Наверное, придется поправить некоторые процессы регулирования спорта и участия лиц, представляющих госорганы в этих процессах", - сказал Лисин.

Окончательное решение по российскому вопросу исполком WADA примет 9 декабря на заседании в Париже.

Лисин является одним из шести россиян, возглавляющих ведущие международные спортивные организации. В числе других Алишер Усманов (Международная федерация фехтования), Аркадий Дворкович (Международная шахматная федерация), Василий Шестаков (Международная федерация самбо), Олег Матыцин (Международная федерация университетского спорта) и Борис Скрынник (Международная федерация хоккея с мячом).