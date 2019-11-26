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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Калининградские власти уверены, что им не придется отменять международные соревнования

Калининград является одним из российских городов, где запланированы матчи чемпионата мира 2022 года по волейболу

КАЛИНИНГРАД, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Калининградской области уверены, что им не придется отменять запланированные международные соревнования в связи с рекомендациями комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) о лишении России прав на участие в международных турнирах на четыре года. Об этом ТАСС во вторник сообщил руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

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В понедельник комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Также предлагается лишить страну на этот срок права проводить международные старты. Окончательное решение по российскому вопросу исполком WADA примет 9 декабря на заседании в Париже. Калининград является одним из российских городов, где запланированы матчи чемпионата мира 2022 года по волейболу.

"Ситуация по допинговому скандалу пока относится только к легкой атлетике. В этом виде спорта у нас пока лишь один, но традиционный старт, на который в 2019 году в 47-й раз приехали, например, представители спортшкол стран Балтии. Ближайшие крупные соревнования 2020 года - матч сборной России по регби в рамках чемпионата Европы и континентальное регбийное первенство Европы среди юниоров. Уверены, что все запланированные у нас соревнования, в том числе игры волейбольного чемпионата мира 2022 года, состоятся по всем уже достигнутым договоренностям", - сказал Лысков.

Он также напомнил, что окончательное решение исполкома WADA еще не принято. Но в любом случае, оно будет носить исключительно рекомендательный характер для мировых спортивных федераций.

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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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