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Зимние олимпийские виды спорта

Туктамышева исполнила четверной тулуп на тренировке

На текущий момент три фигуристки в мире исполняют прыжки в четыре оборота
Елизавета Туктамышева Roni Rekomaa/Lehtikuva via AP
Описание
Елизавета Туктамышева
© Roni Rekomaa/Lehtikuva via AP

ТАСС, 26 ноября. Чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Елизавета Туктамышева выполнила в ходе тренировки четверной тулуп. Видео с исполнением прыжка выложил на своей странице в Instagram агент Ари Закарян.

Ранее тренер 22-летней спортсменки Алексей Мишин заявлял ТАСС о том, что невозможно оставаться конкурентоспособной в современном фигурном катании без исполнения четверных прыжков. На текущий момент три фигуристки в мире исполняют прыжки в четыре оборота - россиянки Александра Трусова и Анна Щербакова, а также Элизабет Турсынбаева из Казахстана.

Туктамышева - чемпионка мира и Европы 2015 года, также в ее активе победа в финале Гран-при сезона-2014/2015. Она одной из первых в мире начала исполнять сложнейший среди всех тройных прыжков - аксель. В нынешнем сезоне фигуристка завоевала бронзовые медали на этапах Гран-при в Лас-Вегасе (США) и китайском Чунцине.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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