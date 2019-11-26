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Летние олимпийские виды спорта

Генсекретарь Японского олимпийского комитета стал главой делегации страны на ОИ-2020

Фукуи занял должность генерального секретаря в июне текущего года

ТАСС, 26 ноября. Генеральный секретарь Японского олимпийского комитета (ЯОК) Цуёси Фукуи занял должность главы делегации страны на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио. Об этом во вторник сообщило агентство Kyodo.

"Это невероятная честь. Я растроган тем, что мне доверена столь большая ответственность", - заявил Фукуи. Он также подчеркнул, что намерен создать условия, в которых "каждый участник японской делегации сможет с энтузиазмом достигать своих целей".

21 ноября о назначении главы делегации Японии со ссылкой на источники сообщало агентство Kyodo.

Фукуи занял должность генерального секретаря ЯОК в июне текущего года. Он также является старшим исполнительным директором Теннисной ассоциации Японии.

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.

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Летние олимпийские виды спорта
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