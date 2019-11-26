Молодежная сборная России выступит на Кубке ФНЛ - 2020

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Молодежная сборная России среди игроков в возрасте до 20 лет впервые примет участие в Кубке Футбольной национальной лиги (ФНЛ), который пройдет в феврале на Кипре. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе лиги.

Традиционный турнир, проходящий в межсезонье, состоится в кипрском Пафосе с 14 по 27 февраля. В девятом по счету розыгрыше примут участие восемь команд Олимп - ФНЛ: лидер турнира "Ротор", "Химки", "Чертаново", "Енисей", "Факел", "Томь", "Шинник", "Мордовия". Из премьер-лиги сыграют "Тамбов" и "Крылья Советов", из Олимп - Профессиональной футбольной лиги - "Родина", СКА и "Камаз", также приглашена принимавшая участие в двух последних турнирах "Рига" (Латвия). Впервые в истории турнира в нем сыграют футболисты молодежной сборной России (до 20 лет).

Кубок ФНЛ состоится в 10-й раз, он проводится с 2012 года. Наибольшее количество побед одержал "Урал" (2012, 2013, 2018).