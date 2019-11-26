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Шахматные турниры

Российские шахматисты не сумели выйти в финал Гранд-тура по итогам этапа в Калькутте

Во вторник прошли заключительные девять партий по блицу

ТАСС, 26 ноября. Норвежский шахматист Магнус Карлсен одержал победу на заключительном этапе Гранд-тура, который проходил в индийской Калькутте. Россиянин Ян Непомнящий стал шестым.

Во вторник прошли заключительные девять партий по блицу, по итогам которых Непомнящий набрал 4,5 очка из 9 возможных.

Всего Непомнящий набрал 17 из 36 очков и занял шестое место в таблице. Победу одержал норвежец Магнус Карлсен (27), вторым стал американец Хикару Накамура (23), третье место поделили голландец Аниш Гири и американец Уэсли Со (по 18,5), пятым стал китаец Динь Лижэнь (18), седьмым - индиец Вишванатан Ананд (16), восьмое место поделили его соотечественники Пентала Харикришна и Сантош Видит (по 14,5), таблицу замкнул армянин Левон Аронян (13). Призовой фонд соревнований составил $150 тыс.

По итогам семи этапов в финал Гранд-тура вышли Карлсен, Динь Лижэнь, Аронян и француз Максим Вашье-Лаграв. Россияне Непомнящий, Сергей Карякин, Александр Грищук, Владислав Артемьев и Даниил Дубов не сумели пробиться в четверку финалистов.

Финал Гранд-тура пройдет 2-8 декабря в Лондоне. Призовой фонд турнира составит $350 тыс.

Теги
Шахматные турниры
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