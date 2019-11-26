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Бокс

Боксер Ковалев хочет провести реванш с Альваресом в мае 2020 года

В поединке, который прошел в начале ноября, россиянин проиграл мексиканцу нокаутом в 11-м раунде

ТАСС, 26 ноября. Бывший чемпион мира по боксу в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев заявил о намерении провести реванш против мексиканца Сауля Альвареса. Об этом Ковалев написал в своем Instagram.

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Ну а теперь, давайте посмотрим правде в глаза... Канело не выиграл бы меня, если бы бой прошёл после полноценного моего отдыха после моего предыдущего боя с Энтони Ярдом, к которому я начал свою подготовку в начале мая. Команда Канело всё рассчитали и сделали мне коммерчески интересное предложение именно в тот момент, когда я был выжат, как лимон изнурительными тренировками и весосгонкой к бою с англичанином, начиная с мая месяца. Изначально бой с Ярдом был назначен на 29 июня, затем за 3 недели до боя, бой перенесли на 24 августа. Затем 3-х недельный отдых и снова подготовка к бою на 2 ноября. И это всё с учетом того, что я сгонял 12 кг, чтобы уложиться в лимит полутяжёлого веса. Не был я в таких условиях готов к бою #КанелоКовалёв на 100%, но я принял вызов, так как не умею включать заднюю, когда мне сделан вызов на бой И то, при всех этих условиях, я надеялся на свою победу, но к сожалению, мне немного не хватило бензина и я потерял самоконтроль. Всё было просчитано командой @canelo Поэтому, если Канело и правда считает, что выиграл меня, то он должен подтвердить это в реванше, который можно провести например в Мае 2020 года. А так, победа Канело #КанелоКовалёв2 #крашер #Ковалёв #бокс #чемпион #реванш _______________________________________ After my full recovery and enough time for my preparation to #CaneloKovalev2 I can get victory over @canelo on @dazn_usa 100%!!! I was tired after the fight against Anthony Yarde and didn’t have enough time for the rest and recovery my power for 100%. But I can’t say «NO»,when somebody makes the call to fight me. Everything was calculated by team of @canelo. Now a lot of people have a wrong opinion about our fight #CaneloKovalev. Let’s close these talk by #rematch #CaneloKovalev2 #krusher #Kovalev

Публикация от Sergey «KRUSHER» Kovalev (@sergeykrusherkovalev)

В поединке, который прошел 3 ноября, 36-летний Ковалев проиграл Альваресу нокаутом в 11-м раунде и расстался с титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг. 24 августа Ковалев выиграл у британца Энтони Ярда техническим нокаутом в 11-м раунде.

"Альварес не победил бы меня, если бы бой прошел после полноценного отдыха с момента предыдущего боя с Энтони Ярдом, к которому я начал свою подготовку в начале мая, - написал Ковалев. - Поэтому если Канело и правда считает, что победил меня, то он должен подтвердить это в реванше, который можно провести, например, в мае 2020 года".

В послужном списке Ковалева 34 победы (29 нокаутом), четыре поражения, одна ничья. 29-летний Альварес одержал 53 победы (36 нокаутом), потерпел одно поражение, два поединка завершились вничью.

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