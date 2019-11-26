Боксер Ковалев хочет провести реванш с Альваресом в мае 2020 года

ТАСС, 26 ноября. Бывший чемпион мира по боксу в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев заявил о намерении провести реванш против мексиканца Сауля Альвареса. Об этом Ковалев написал в своем Instagram.

В поединке, который прошел 3 ноября, 36-летний Ковалев проиграл Альваресу нокаутом в 11-м раунде и расстался с титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг. 24 августа Ковалев выиграл у британца Энтони Ярда техническим нокаутом в 11-м раунде.

"Альварес не победил бы меня, если бы бой прошел после полноценного отдыха с момента предыдущего боя с Энтони Ярдом, к которому я начал свою подготовку в начале мая, - написал Ковалев. - Поэтому если Канело и правда считает, что победил меня, то он должен подтвердить это в реванше, который можно провести, например, в мае 2020 года".

В послужном списке Ковалева 34 победы (29 нокаутом), четыре поражения, одна ничья. 29-летний Альварес одержал 53 победы (36 нокаутом), потерпел одно поражение, два поединка завершились вничью.