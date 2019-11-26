Правительство КНР предоставит налоговые льготы участникам подготовки ОИ-2022

ТАСС, 26 ноября. Министерство финансов КНР, налоговые и финансовые службы страны освободят от налоговых выплат физических и юридических лиц, участвующих в подготовке и проведении зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Об этом во вторник сообщило агентство Xinhua со ссылкой на правительственные ведомства.

В частности, налоговые льготы коснутся спонсоров Игр, телевизионных и радиовещательных компаний, а также спортивных тренеров. Они будут освобождены от налога на доход от предпринимательской деятельности, индивидуального подоходного налога, НДС, потребительского налога и других сборов.

Китай принимал аналогичные меры при проведении летних Олимпийских игр 2008 года в столице КНР.

Зимние Олимпийские игры стартуют в столице КНР 4 февраля 2022 года.

Первые проверки готовности олимпийских объектов и их соответствия требованиям Международного олимпийского комитета пройдут в феврале 2020 года.