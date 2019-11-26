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Футбол в Испании

В Испании задержали девять человек по делу об организации договорных футбольных матчей

Среди арестованных несколько действующих футболистов

МАДРИД, 26 ноября. /ТАСС/. Национальная полиция Испании задержала девять человек по делу, связанному с организацией договорных футбольных матчей. Об этом говорится в распространенном во вторник пресс-релизе правоохранительных органов.

Задержанных подозревают в коррупции, отмывании средств и ненадлежащем распоряжении имуществом. По данным газеты El Pais, среди арестованных также несколько действующих футболистов.

Речь идет о второй фазе операции по делу об организации договорных матчей. Первая прошла в мае текущего года. Тогда сотрудники правоохранительных органов задержали экс-игрока мадридского "Реала" Рауля Браво.

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