ФИФА находится в постоянном контакте с WADA по вопросу проблем российского спорта

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) постоянно контактирует со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Ассоциацией международных федераций олимпийских летних видов спорта (ASOIF) по поводу возможных санкций по отношению к российскому спорту. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФИФА.

В понедельник комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому вновь признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности на четыре года лишить российских спортсменов возможности выступать на международных соревнованиях под флагом страны и запретить проводить международные старты на территории РФ.

"Мы будем ждать рассмотрения этого вопроса исполкомом WADA, - говорится в сообщении пресс-службы. - Только после этого возможны какие-либо решения с нашей стороны. ФИФА находится в постоянном контакте с WADA и ASOIF по этому вопросу".

Окончательное решение по российскому вопросу исполком WADA примет 9 декабря на заседании в Париже. Санкт-Петербург должен принять четыре матча чемпионата Европы по футболу 2020 года.