Ахапов: рекомендации WADA не повлияют на строительство арен к турнирам в Новосибирске

В понедельник стало известно, что комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности на четыре года лишить российских спортсменов возможности выступать на международных соревнованиях под флагом страны, а также запретить проводить международные турниры на территории РФ.

НОВОСИБИРСК, 26 ноября. /ТАСС/. Рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) не повлияют на строительство в Новосибирске ледовой арены к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года и волейбольного центра, в котором должны пройти несколько матчей мужского чемпионата мира по волейболу 2022 года. Об этом в пресс-центре ТАСС во вторник сообщил министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов.

"Реализация проектов (строительство ледовой арены, волейбольного центра - прим. ТАСС) в регионе продолжается, это не обсуждается. Деньги как в федеральном, так и в региональном бюджете есть полностью до конца строительства всех объектов. И тот, и другой объект, которые являются грандиозными спортивными стройками на территории области, я про волейбол и хоккей, конечно же, будут достроены", - сказал Ахапов.

При этом министр отметил, что в большой степени сложившаяся ситуация неприятна для спортсменов и тренеров, и высказал мнение о том, что Россия, вероятно, не будет отстранена от участия в международных соревнованиях на четыре года, а также лишена права проводить международные соревнования на этот период.

"Я уверен, что рекомендации останутся рекомендациями. Если помните, за год до прошлой Олимпиады были похожие ситуации, рекомендации и требования тех или иных международных спортивных либо околоспортивных структур, также WADA. Ситуация, наверное, неприятная в первую очередь для спортсменов и тренеров. Дождемся 9 декабря", - сказал Ахапов.

О турнирах, которые планирует принять Новосибирск

Международная федерация хоккея утвердила решение о проведении молодежного чемпионата мира 2023 года в Новосибирске. Матчи турнира будут проходить на новой хоккейной арене, на строительство которой вместе с прилегающей к ней инфраструктурой потребуется около 10 млрд рублей.

Волейбольный центр, в котором пройдут матчи мужского чемпионата мира, будет сдан в 2020 году. В ноябре прошлого года на конгрессе Международной федерации волейбола было объявлено о том, что мужской ЧМ-2022 по волейболу пройдет в России. Соревнования примут 10 российских городов, в том числе Новосибирск.

В сентябре WADA инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА из-за обнаруженных изменений в базе данных московской лаборатории за 2012-2015 годы. Внеочередное заседание исполкома WADA, на котором будет решен российский вопрос, состоится 9 декабря.