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Лига чемпионов

"Локомотив" потерял шансы на выход в плей-офф Юношеской лиги УЕФА, проиграв "Байеру"

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу немецкого клуба

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Московский "Локомотив" проиграл дома со счетом 1:3 немецкому "Байеру" в матче пятого тура группового этапа Юношеской лиги Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В составе "Локомотива" гол забил Илья Петухов (65-я минута, с пенальти), у победителей отличились Ханс-Александр Анапак-Бака (76) и Абдул Физенмайнер (80, 90+3).

Во встрече первого круга, которая прошла 18 сентября в Леверкузене, команды сыграли вничью (2:2). В турнирной таблице группы D московский клуб с четырьмя очками после пяти матчей занимает третье место, потеряв шансы на выход в плей-офф за тур до окончания. Лидирует итальянский "Ювентус" (9), второе место занимает испанский "Атлетико" (9), последнее - "Байер" (4). В другом матче позднее во вторник сыграют вышедшие досрочно из группы "Ювентус" и "Атлетико".

В шестом туре "Локомотив" сыграет в гостях с "Атлетико" 11 декабря, "Байер" в тот же день примет "Ювентус".

Юношеская лига УЕФА - соревнование для юношеских команд (игроки не старше 19 лет). В турнире стартовали две группы по 32 команды, в первой (путь Лиги чемпионов) - юношеские команды участников группового этапа взрослой Лиги чемпионов, во второй (путь национальных чемпионов) - победители национальных чемпионатов в своем возрасте. В пути Лиги чемпионов также принимает участие "Зенит", в пути национальных чемпионатов представителя России нет, так как "Локомотив" стал обладателем Кубка Российского футбольного союза и завоевал право играть в пути национальных чемпионатов, но, согласно регламенту, его место перешло следующей стране в клубном рейтинге УЕФА.

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