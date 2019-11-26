Фазель не допускает переноса чемпионата мира по хоккею 2023 года из России

В понедельник стало известно, что комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства WADA рекомендовал исполкому организации вновь признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности на четыре года лишить российских спортсменов возможности выступать на международных соревнованиях под флагом страны, а также запретить проводить международные турниры на территории РФ. В России в 2023 году пройдут молодежное первенство мира в Омске и Новосибирске, а также чемпионат мира в Санкт-Петербурге. Также Россия выдвинула кандидатуру Уфы на проведение женского чемпионата мира 2021 года, выборы пройдут на ежегодном конгрессе IIHF в мае следующего года.

МОСКВА, 26 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель не допускает возможности переноса чемпионатов мира среди молодежи и взрослых 2023 года из России в связи с рекомендацией комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом он рассказал ТАСС.

"Отмечу, что нам надо будет дождаться решения WADA 9 декабря, так как это важно, поскольку мы не знаем, что они решат. Исполком может принять предложение комитета, может изменить что-то в рекомендации, - сказал Фазель. - Что касается вопроса по чемпионатам мира в России, то турниры уже распределены. Я не вижу, чтобы изменения мест проведения турниров были бы сделаны правомерно, поэтому думаю, что изменить место проведения этих соревнований невозможно".

"У нас есть контракты, спонсоры под эти мероприятия. Перед этим турниром строятся новые арены в Омске, Новосибирске, Санкт-Петербурге. Я разговаривал с юристами, они не представляют, как это может быть все изменено", - добавил он.

Окончательное решение по российскому вопросу исполком WADA примет 9 декабря на заседании в Париже. В последний раз Россия принимала взрослый чемпионат мира в 2016 году в Москве и Санкт-Петербурге, а молодежный - в 2013 году в Уфе.