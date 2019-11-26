Юристы "Динамо" выиграли судебное дело на €750 тыс. по трансферу футболиста Рауша

ТАСС, 26 ноября. Московский футбольный клуб "Динамо" выиграл дело по трансферу российского защитника Константина Рауша. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Слушания начались в марте, юридической службе клуба удалось доказать недействительный характер агентского договора между "Динамо" и компанией "Голден Тойз", который связан с переходом Рауша из немецкого "Кёльна" в "Динамо" в январе 2018 года. Сделка носила мнимый характер, компания не приняла реального участия в оформлении перехода, с "Динамо" были сняты обязательства выплатить €750 тыс.

"Процесс рассмотрения данного дела был очень сложным, ведь все документы были подписаны, включая акты и отчеты, - сказал заместитель генерального директора по правовым вопросам "Динамо" Евгений Морозов. - Тем не менее нам удалось доказать, что сделка была совершена только на бумаге с целью перевода денежных средств за услуги, которые никогда не оказывались. Довольны тем, что суд принял наши аргументы, благодарю свою юридическую команду, в том числе начальника юридического отдела Елену Киндрашину и ведущего юрисконсульта Светлану Чавкину за большую проделанную работу".

Раушу 29 лет, он провел за клуб 37 матчей, в которых сделал семь голевых передач. Также футболист выступал за немецкие "Ганновер", "Дармштадт" и "Штутгарт". В составе сборной России игрок провел девять матчей и сделал две голевые передачи.

"Динамо" располагается на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко в 17 турах. В 18-м туре "Динамо" в гостях сыграет с московским "Локомотивом" 1 декабря.