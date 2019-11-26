Колобков: комитет WADA не услышал позицию российских экспертов

В понедельник комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности на четыре года лишить российских спортсменов возможности выступать на международных соревнованиях под флагом страны и запретить проводить международные старты на территории РФ. Поводом стали изменения, которые были обнаружены в базе данных московской лаборатории.

"Вчера официально были получены рекомендации комиссии по соответствию. Они основаны на проведенном анализе, который, в свою очередь, был основан на выводах привлеченных экспертов Лозаннского университета. Наши эксперты, представляющие российские институты, встречались с ними, обсуждали все вопросы, связанные с этим докладом. К сожалению, позиция наших экспертов не была услышана и были приняты эти рекомендации", - сказал Колобков.

"Уже сейчас я вижу определенные противоречия, но надо сказать, что, по моему мнению, решение исполкома WADA будет основано на докладе. Говорить, что все эти рекомендации и все санкции будут приняты советом учредителей, преждевременно", - добавил министр спорта РФ.

"Я хочу сказать, что мы честно выполняли свои обязательства, предоставили всю необходимую информацию, ответили на все дополнительные вопросы. Более того, российская сторона предлагала совместное исследование этой базы. Безусловно, мы, как никто другой, заинтересованы в том, чтобы закончилась эта история, и российские спортсмены наряду с другими участвовали в соревнованиях, чтобы закончились эти обвинения в манипуляциях. Поэтому мы и дальше будем взаимодействовать - готовы на дальнейшее сотрудничество, в том числе и в рамках всех необходимых расследований", - заключил Колобков.

В сентябре WADA инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА из-за обнаруженных изменений в базе данных московской лаборатории за 2012-2015 годы. Внеочередное заседание исполкома WADA, на котором будет решен российский вопрос, состоится 9 декабря.