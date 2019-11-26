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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Колобков: РУСАДА имеет достаточно юридических оснований для защиты российского спорта

Ранее WADA сообщило, что комитет по соответствию рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года
Министр спорта РФ Павел Колобков Антон Новодережкин/ТАСС
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Министр спорта РФ Павел Колобков
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков убежден, что российские эксперты приведут достаточно веских аргументов, если дело об отстранении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) дойдет до суда. Комментарий Колобкова предоставила ТАСС пресс-служба Минспорта.

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В сентябре WADA инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА из-за обнаруженных изменений в базе данных московской лаборатории за 2012-2015 годы. Внеочередное заседание исполкома WADA, на котором будет решен российский вопрос, состоится 9 декабря. У РУСАДА будет 21 день, чтобы подать апелляцию на решение исполкома в Спортивный арбитражный суд (CAS).

"Считаю, что у РУСАДА достаточно юридических оснований для того, чтобы оказать защиту российскому спорту. Если РУСАДА будет оспаривать это решение, рассмотрение перейдет в плоскость рассмотрения в кассационном арбитражном суде, где заново будут рассмотрены все доказательства, заново будут допрошены все свидетели, эксперты. Я уверен, наши эксперты найдут достаточно аргументов, чтобы ответить на многие вопросы", - сказал Колобков.

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"В 2015 году была разработана дорожная карта совместно с Советом Европы, российской стороне были предъявлены определенные требования со стороны WADA, все эти требования выполнены. Безусловно, важнейшим и ключевым из условий была передача московской лаборатории из под ведомства Министерства спорта, мы это условие также выполнили. С начала 2018 года лаборатория не подчиняется Минспорту РФ ни финансово, ни организационно, ни оперативно. Сотрудники Минспорта не имеют доступа в лабораторию, обеспечена полная самостоятельность, также можно сказать и про РУСАДА, которое также не зависит от Минспорта. РУСАДА финансово независимо и получает деньги непосредственно из Министерства финансов", - добавил министр.

В понедельник комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому признать РУСАДА не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности на четыре года лишить российских спортсменов возможности выступать на международных соревнованиях под флагом страны и запретить проводить международные старты на территории РФ. Поводом стали изменения, которые были обнаружены в базе данных московской лаборатории.

Теги
Колобков, Павел АнатольевичВопрос участия россиян в международных соревнованиях
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