Колобков: РУСАДА имеет достаточно юридических оснований для защиты российского спорта

Ранее WADA сообщило, что комитет по соответствию рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков убежден, что российские эксперты приведут достаточно веских аргументов, если дело об отстранении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) дойдет до суда. Комментарий Колобкова предоставила ТАСС пресс-служба Минспорта.

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В сентябре WADA инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА из-за обнаруженных изменений в базе данных московской лаборатории за 2012-2015 годы. Внеочередное заседание исполкома WADA, на котором будет решен российский вопрос, состоится 9 декабря. У РУСАДА будет 21 день, чтобы подать апелляцию на решение исполкома в Спортивный арбитражный суд (CAS). "Считаю, что у РУСАДА достаточно юридических оснований для того, чтобы оказать защиту российскому спорту. Если РУСАДА будет оспаривать это решение, рассмотрение перейдет в плоскость рассмотрения в кассационном арбитражном суде, где заново будут рассмотрены все доказательства, заново будут допрошены все свидетели, эксперты. Я уверен, наши эксперты найдут достаточно аргументов, чтобы ответить на многие вопросы", - сказал Колобков.

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