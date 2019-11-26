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Лига чемпионов

Караваев: главная опасность для "Зенита" будет исходить от футболистов атаки "Лиона"

"Зенит" проведет домашнюю встречу с "Лионом" в среду
Вячеслав Караваев Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС
Описание
Вячеслав Караваев
© Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Футболисты "Зенита" будут уделять особое внимание игрокам атаки французского "Лиона" в пятом матче группового этапа Лиги чемпионов. Об этом на предматчевой пресс-конференции заявил защитник сине-бело-голубых Вячеслав Караваев.

"Зенит" проведет домашнюю встречу с "Лионом" в среду, начало в 20:55 мск.

"Я бы не хотел сейчас вдаваться в подробности, - заявил Караваев, отвечая на вопрос о сильных и слабых сторонах соперника. - Могу сказать, что у них сильны футболисты атаки, есть, конечно, слабые стороны, нам тренеры подскажут, как правильно действовать в этой игре. У "Лиона" атакующая, быстрая команда".

2 декабря "Зенит" примет московский "Спартак" в матче 18-го тура чемпионата России. "Все игры важны для нас, мы хотим в каждой победить, мы не делим матчи на более или менее важные", - отметил Караваев.

"Зенит" идет третьим в таблице G после четырех матчей, набрав четыре очка, "Лион" занимает второе место с семью очками в активе. Лидером является немецкий "Лейпциг" (9 очков), замыкает квартет португальская "Бенфика" (3).

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