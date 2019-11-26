Семак: Жирков вернулся с травмой из сборной России и может пропустить игру с "Лионом"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Полузащитник российского "Зенита" Юрий Жирков вернулся в клуб с травмой после матчей сборной России в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года и рискует пропустить игру пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против французского "Лиона". Об этом на предматчевой пресс-конференции заявил главный тренер петербуржцев Сергей Семак.

"Зенит" примет "Лион" в среду, начало игры - 20:55 мск.

"Лион" предпочитает играть в двух опорных полузащитников, - сказал Семак. - Они больше постараются контролировать мяч, играть агрессивно при отборе. Нам надо сохранить концентрацию до конца матча".

Юрий Жирков провел на поле 49 минут в игре отборочного турнира чемпионата Европы против команды Бельгии (1:4) и остался на скамейке запасных во встрече со сборной Сан-Марино (5:0). "Юрий Жирков приехал с травмой после сборной. Примем решение по нему на вечерней тренировке, он находится не в оптимальных кондициях", - сообщил Семак.

"Нас устроит только победа, эта ситуация диктуется нашим турнирным положением, мы любую игру хотим выиграть. Надо учесть тот факт, что мы пропускаем в каждом матче во время группового этапа, это нам пища для размышлений о том, на каком уровне мы сейчас находимся", - заключил Семак.

После четырех матчей клуб из Санкт-Петербурга занимает третье место в таблице G, имея в активе четыре очка, "Лион" идет вторым с семью очками. Лидером является немецкий "Лейпциг" (9 очков), замыкает квартет португальская "Бенфика" (3).