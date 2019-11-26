{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лига чемпионов

Семак: Жирков вернулся с травмой из сборной России и может пропустить игру с "Лионом"

Встреча Лиги чемпионов пройдет в среду, матч начнется в 20:55 мск
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак
© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Полузащитник российского "Зенита" Юрий Жирков вернулся в клуб с травмой после матчей сборной России в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года и рискует пропустить игру пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против французского "Лиона". Об этом на предматчевой пресс-конференции заявил главный тренер петербуржцев Сергей Семак.

"Зенит" примет "Лион" в среду, начало игры - 20:55 мск.

"Лион" предпочитает играть в двух опорных полузащитников, - сказал Семак. - Они больше постараются контролировать мяч, играть агрессивно при отборе. Нам надо сохранить концентрацию до конца матча".

Юрий Жирков провел на поле 49 минут в игре отборочного турнира чемпионата Европы против команды Бельгии (1:4) и остался на скамейке запасных во встрече со сборной Сан-Марино (5:0). "Юрий Жирков приехал с травмой после сборной. Примем решение по нему на вечерней тренировке, он находится не в оптимальных кондициях", - сообщил Семак.

"Нас устроит только победа, эта ситуация диктуется нашим турнирным положением, мы любую игру хотим выиграть. Надо учесть тот факт, что мы пропускаем в каждом матче во время группового этапа, это нам пища для размышлений о том, на каком уровне мы сейчас находимся", - заключил Семак.

После четырех матчей клуб из Санкт-Петербурга занимает третье место в таблице G, имея в активе четыре очка, "Лион" идет вторым с семью очками. Лидером является немецкий "Лейпциг" (9 очков), замыкает квартет португальская "Бенфика" (3).

Реклама на ТАСС
Летние неолимпийские виды спорта
Лучшие самбисты мира в абсолютном весе примут участие в Кубке Союзного государства
Турнир пройдет 7 декабря в Сочи
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС