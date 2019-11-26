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Евро-2020
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Власти Петербурга продолжают готовиться к ЧЕ-2020, несмотря на рекомендации WADA

Комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации признать РУСАДА не соответствующим кодексу организации
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов
© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга продолжают подготовку к чемпионату Европы по футболу, матчи которого пройдут в городе в 2020 году, несмотря на рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом ТАСС сообщил вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов.

В понедельник стало известно, что комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности на четыре года лишить российских спортсменов возможности выступать на международных соревнованиях под флагом страны, а также запретить проводить международные турниры на территории РФ. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии чемпионата Европы 2020 года по футболу и один из четвертьфиналов. Как сообщило агентство France Press со ссылкой на свои источники, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не рассматривает вопрос отстранения сборной России от европейского первенства, а также не собирается лишать Санкт-Петербург право принимать матчи турнира.

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"На сегодняшний день мы продолжаем активную подготовку к финальному турниру чемпионата Европы 2020 года и исполняем все взятые на себя в рамках этого турнира обязательства", - сказал он.

Кириллов также считает, что исключение России из числа стран, принимающих футбольный турнир, маловероятно. "Хотел бы напомнить, что предстоящий турнир впервые пройдет на территории 11 государств, и подготовка к его проведению началась еще несколько лет назад. Правительствами стран - организаторов даны четкие гарантии, проведена подготовка нормативной правовой базы, спортивной и транспортной инфраструктуры. Сегодня в условиях, когда все подготовительные мероприятия находятся фактически в завершающей стадии, вовсю ведется продажа билетов, а 30 ноября состоится жеребьевка турнира, исключение одной из стран - организаторов чемпионата Европы за полгода до его проведения представляется крайне маловероятным", - отметил вице-губернатор.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

"Рекомендации вряд ли коснутся турниров, запланированных в городе"

Петербург в 2020 году примет три матча групповой стадии чемпионата Европы 2020 года по футболу и один из четвертьфиналов. В 2021 году в городе запланировано проведение финала футбольной Лиги чемпионов. В 2022 году в Петербурге пройдут матчи чемпионата мира по волейболу среди мужских команд. В 2023 году в городе должен пройти чемпионат мира по хоккею. По словам вице-губернатора, рекомендации вряд ли коснуться турниров, проведение которых запланировано в городе.

"Думаю, что рекомендации WADA вряд ли коснутся и последующих [за чемпионатом Европы по футболу 2020 года] международных турниров, право проведения которых получил Санкт-Петербург. Наличие существующей спортивной, транспортной, медицинской и иной городской инфраструктуры делает наш город крайне привлекательным для проводящих их международных федераций", - сказал собеседник агентства.

"Санкт-Петербург неоднократно подтверждал статус столицы мировых спортивных соревнований. И объективные основания для отмены данных турниров на сегодняшний день отсутствуют", - отметил вице-губернатор.

Кириллов также сообщил, что ранее Петербург уже сталкивался с подобными ситуациями. "Хотел бы отметить, что мы уже сталкивались с аналогичным давлением со стороны международных спортивных организаций в преддверии проведения Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года. Впрочем, это не помешало нам провести оба турнира на великолепном уровне и заслуженно получить высочайшую оценку со стороны ФИФА [Международной федерации футбола] и мировой спортивной общественности", - сказал он.

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Евро-2020
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