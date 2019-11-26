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Летние неолимпийские виды спорта

Лучшие самбисты мира в абсолютном весе примут участие в Кубке Союзного государства

Турнир пройдет 7 декабря в Сочи
Описание
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ТАСС, 26 ноября. Шестнадцать лучших самбистов мира в абсолютной весовой категории примут участие в Кубке Союзного государства. Соревнования пройдут 7 декабря на арене "Ледовый куб" в Сочи, говорится в пресс-релизе соревнований.

Согласно сообщению организаторов, участниками соревнований станут 16 лучших самбистов мира в абсолютной весовой категории, чемпионы мира и Европы из России, Белоруссии, Грузии, Румынии, Франции, Сербии, Латвии, Молдавии, Монголии, Казахстана и других стран.

В рамках турнира самбисты проведут мастер-классы и встречи с юными спортсменами, фото- и автограф сессии.

Нынешний турнир будет вторым по счету, организованном ассоциацией спортсменов "Мы родом из самбо". Самбо получило признание Международного олимпийского комитета (МОК) в 2018 году.

Теги
Летние неолимпийские виды спорта
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